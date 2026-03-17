Орган Orgus появился в Нижегородском театре оперы и балета

В Нижегородском театре оперы и балета появился орган Orgus. Инструмент создан из ясеня нижегородским органистом Егором Нечаевым и командой мастеров. Главная особенность этого органа — в его компактности и многофункциональности, рассказали в областном министерстве культуры.

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Орган Orgus

«Дизайн инструмента создавался специально для зала концертного пакгауза, и на наш взгляд, он идеально туда вписался. Возможностей у органа множество: его можно использовать и как орган, и как клавесин, и как камер-клавир. На нем можно озвучивать ударные инструменты, например, ксилофон. Но особым достижением я считаю, что на этом органе можно играть как на фортепиано»,— рассказал Егор Нечаев. Кроме того, благодаря небольшим размерам этот орган легко переносить.

«Этот орган театральный. Он умеет быть разным. И если уж совсем честно, мы привезли его потому, что хороший театр обязан иногда рисковать. А орган — это всегда риск. Но риск благородный, после которого музыка становится еще свободнее, а театр еще живее»,— отметил и.о. директора театра Эдуард Мусаханянц.

Услышать звучание нового органа можно на открытии VIII Международного фестиваля искусств «Стрелка» 23 мая.

