В Черноземье 19 марта ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C

В четверг, 19 марта, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от 0°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем потеплеет до +5°C, вечером температура опустится до +4°C и ночью будет +2°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +1°C, днем температура поднимется до +4°C, вечером она составит +3°C, а ночью — +1°C. Порывы ветра до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +1°C, днем повысится до +3°C, вечером будет +2°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +3°C, вечером будет +2°C, а ночью понизится до 0°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +2°C, а ночью понизится до 0°C. Ветер — до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит +2°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +2°C и ночью опустится до +1°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова