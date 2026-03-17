Под Самарой погибли трое рабочих, находившихся в колодце

В Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществлявших ремонтные работы в колодце. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По сведениям прокуратуры региона, происшествие произошло при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий. По данному факту следственными органами СКР организовано проведение проверки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Андрей Сазонов