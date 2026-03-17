В Новокуйбышевске прокуратура организовала проверку по факту гибели трех рабочих на заводе

Во вторник, 17 марта, примерно в 17:00 (MSK+1) в Новокуйбышевске на территории завода погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы в колодце. По данному факту СУ СКР по Самарской области и прокуратура региона организовали проверки, сообщают пресс-службы ведомств.

В надзорном ведомстве уточняют, что рабочие погибли при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории промышленного предприятия. Прокуратура Новокуйбышевска организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.

В СУ СКР по Самарской области осматривают место происшествия и выполняют действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Руфия Кутляева