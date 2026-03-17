В Ленобласти создали охранную зону памятника природы «Нижневолховский»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании охранной зоны памятника природы регионального значения «Нижневолховский» в Волховском муниципальном округе. Об этом сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти.

Фото: Арсения Кашкарова, Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

Как уточнили в учреждении, охранная зона формируется для предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на памятник природы на прилегающих земельных участках и водных объектах.

На территории охранной зоны запрещаются создание искусственных земельных участков, строительство зданий и сооружений, загрязнение и засорение акватории, сброс хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов, а также геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых.

При этом создание охранной зоны не повлечет изъятия земельных участков у собственников и пользователей.

В дирекции напомнили, что на территории памятника природы «Нижневолховский» охраняется прострел обыкновенный, занесенный в Красную книгу РФ. Там находится единственная в России популяция этого растения.

