«Саратовскую специализированную технику» наказали за взятку чиновнику

Прокуратура оштрафовала ООО «Саратовская специализированная техника» на 1 млн руб. Проверка выявила коррупцию в компании, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным прокуратуры Энгельса, в августе прошлого года представитель юрлица передал 1 млн руб. руководителю межрегионального органа госконтроля. За эту сумму последний не направил в суд иск о возмещении компанией ущерба за несанкционированную свалку. После чего госслужащий сразу же сообщил о взятке в полицию.

Прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). На представителя «Саратовской спецтехники» завели уголовное дело о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Организации назначен штраф в 1 млн руб.

ООО «Саратовская специализированная техника» зарегистрировано в 2019 году в Саратове на Ново-Астраханском шоссе, 52А. Компания занимается грузовыми автомобильными перевозками. Генеральным директором с момента основания является Армине Товмасян. Юридическая активность ООО «ССТ» включает 26 арбитражных дел на общую сумму около 113,7 млн руб., также зафиксировано 67 исполнительных производств.

Марина Окорокова

