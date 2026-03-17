Король Великобритании Карл III встал за диджейский пульт

Король Великобритании Карл III побывал за диджейским пультом в культурном центре в Манчестере, пишет BBC. Здесь монарх провел встречу с молодыми людьми, которые получают поддержку учрежденного им благотворительного фонда King’s Trust. В честь 50-летия фонда британский монарх посетил города Уоррингтон и Манчестер, где ознакомился с результатами партнерства King’s Trust с Factory International — организацией, которая предоставляет курсы, учебные материалы и иные виды поддержки для молодежи из неблагополучных районов.

Фото: Jacob King / PA / Pool / AP

о время посещения культурного центра Карл III принял предложение местного диджея попробовать свои силы за микшерным пультом. «Не каждый день выпадает шанс поработать диджеем вместе с королем»,— отметил молодой музыкант. Какую именно композицию за пультом исполнил британский монарх, не сообщается.

Фонд The King’s Trust был основан королем Карлом III — тогда еще принцем Чарльзом — в 1976 году на средства его пенсии как бывшего военно-морского офицера.

