Саратовским депутатам придется объяснять, откуда деньги на крупные покупки

В Саратовской области ужесточается контроль за доходами депутатов и аудиторов Счетной палаты. Соответствующие поправки в законодательство обсудили на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренней политики Александр Милованов

Министр внутренней политики Александр Милованов

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства области Александр Данилов пояснил: региональные законы нужно привести в соответствие с федеральными. В конце декабря 2025 года вступил в силу закон, который меняет правила подачи сведений о доходах и крупных тратах для некоторых категорий граждан. Это касается и самих депутатов, и членов их семей.

Министр внутренней политики Александр Милованов уточнил: теперь депутата могут попросить отчитаться о крупной покупке, если ее сумма больше совокупного дохода его семьи за последние три года.

Как рассказал председатель комитета Сергей Овсянников («Единая Россия»), поправки внесут в три областных закона: «О статусе депутата...», «О Счетной палате» и о думской комиссии, которая проверяет достоверность сведений о доходах.

По новым правилам депутаты обязаны до 30 апреля сообщать в комиссию о сделках, которые они сами, их супруги или несовершеннолетние дети совершили за отчетный период. Речь идет о покупках, сумма которых превышает общий доход семьи за последние три года. Парламентариям также придется объяснять, откуда взялись деньги на эти траты.

Аналогичные требования вводятся и для руководства Счетной палаты — председателя, его заместителя и аудиторов. Законопроекты одобрили большинством голосов, их рассмотрят на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова