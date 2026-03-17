«Метеор» из Нижнего Новгорода в Казань в 2026 году будет ходить трижды в неделю

«Водолет» 17 марта открыл продажу билетов на скоростное судно «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань на 2026 год. Как и в навигацию 2025 года, основные рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода по вторникам, четвергам и субботам, из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании уточнили, что в продажу поступают билеты на рейсы со 2 июня по 18 октября. Билеты на майские рейсы начнут продавать в начале апреля, после получения информации о начале навигации.

Галина Шамберина