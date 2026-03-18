Газпромбанк и РНФ назвали победителей конкурса по нейротехнологиям и медтеху

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса поисковых научных исследований для развития нейротехнологий и микроэлектроники в медицине, проводившегося при поддержке Газпромбанка в рамках соглашения, подписанного сторонами в сентябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РНФ Фото: пресс-служба РНФ

Конкурс направлен на поддержку научных коллективов, работающих над созданием инновационных систем для восстановления двигательных функций и лечения заболеваний нервной системы.

Проект реализуется по направлению научно-технологического лидерства в одной из наиболее перспективных областей современной медицины. Финансирование проводится на паритетной основе и составляет 510 млн руб. без учета софинансирования работ.

Победителями стали научные коллективы Национального исследовательского университета МИЭТ, ООО «Моторика Орто», Сеченовского университета и Московского физико-технического института по четырем лотам соответственно:

«Исследование и разработка технологий активного имплантируемого нейромодулятора для перспективных систем очувствления протеза конечностей»;

«Разработка остеоинтегративной системы экзопротезирования с электрофизиологическим интерфейсом»;

«Разработка тонкопленочных эластичных электродных матриц для регистрации или стимуляции электрической активности периферических нервных волокон и спинного мозга»;

«Исследование и разработка технологий имплантируемого аккумулятора нейромодулятора для перспективных систем очувствления протеза конечностей».

Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка: «Для Газпромбанка поддержка проектов в сфере нейротехнологий и микроэлектроники — это не только инвестиции в научные разработки и технологический задел на будущее. Для нас особенно важно содействовать развитию направлений, где высокий научный потенциал сочетается с понятным практическим эффектом. Рассчитываем, что конкурс даст дополнительный импульс развитию критически важной прикладной области».

Елена Попова, заместитель генерального директора РНФ: «Данный проект для фонда — это запуск принципиально новой конкурсной линейки исследований по заказу технологического партнера. Заказчиком сформирован запрос на разработку пакета наукоемких решений в области бионических технологий и медицинских изделий нового поколения, создающих существенный технологический задел в сфере нейротехнологий и биомедицинской инженерии. Важно, что эти проекты имеют большое социальное значение, востребованы реальным сектором экономики и системой здравоохранения. Они повысят доступность высокотехнологичной помощи для пациентов с нарушениями двигательных функций».