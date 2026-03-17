Ботсвана отрицает наличие военной базы США в стране

Власти Ботсваны отрицают сообщения о наличии в стране военной базы США. В пресс-релизе правительства утверждается, что на территории Ботсваны нет американской базы, а база Тебефашва не используется американскими вооруженными силами.

В правительстве Ботсваны подчеркнули, что авиабаза Тебефашва полностью принадлежит, управляется и контролируется силами обороны страны. Военные Ботсваны используют ее при участии в миротворческих миссиях и гуманитарных мероприятиях в африканском регионе.

В начале марта на фоне эскалации в Иране в соцсетях начали распространяться утверждения об американском военном присутствии в Ботсване.

База была построена в 1990-х годах. В 2013 году издание Sunday Standard сообщало, что правительство Ботсваны дало американским военным разрешение на начало строительства объектов на территории авиабазы. Thebephatshwa часто упоминается в СМИ как потенциальное место для размещения штаб-квартиры Командования США в Африке (AFRICOM).

Анастасия Домбицкая