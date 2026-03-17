Автомобилистам могут разрешить оплачивать парковку в Петербурге постфактум

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга согласовывает проект о введении постоплаты парковочного места. Об этом 17 марта сообщила депутат Законодательного собрания города от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова.

Политик получила ответ от вице-губернатора Кирилла Полякова на запрос о том, когда петербургские водители смогут постфактум оплачивать парковочные места без штрафов. «Яблоко» предложило внести изменения в правила использования парковок — разрешить вносить изменения в данные парковочной сессии без штрафов.

Теперь комтранс согласовывает проект постановления с членами городского правительства. Принять документ планируют до конца марта текущего года.

