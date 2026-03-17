Суд в США заблокировал планы Минздрава сократить объемы вакцинации детей

Федеральный суд штата Массачусетс заблокировал предложенные министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-мл. инициативы по сокращению масштабов обязательной вакцинации детей.

Суд также признал незаконными изменения в составе Консультативного совета по иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CEDC). Эти изменения были также инициированы господином Кеннеди-мл.

Решение было вынесено по иску Американской академии педиатрии (AAP), которая выступила против планов Минздрава и подала соответствующий иск. Сейчас Министерство здравоохранения США возглавляет Роберт Кеннеди-мл., выдвинутый Дональдом Трампом. Новый министр известен своим скептическим отношением к вакцинации. Его позицию в США поддерживают многие сторонники так называемого «антипрививочного» лагеря.

Суд постановил, что реорганизация совета по иммунизации не соответствует Федеральному закону о консультативных комитетах. Судья Брайан Мерфи заявил, что предложенные Минздравом изменения в системе вакцинации детей являются «процедурным нарушением» и «отказом от технических знаний и имеющегося опыта».

Американская академия педиатрии и другие медицинские организации, присоединившиеся к иску против Министерства здравоохранения, приветствовали решение суда. «Это исторический результат для детей, общества и врачей-педиатров во всем мире»,— заявил президент AAP Эндрю Расин. Администрация президента Трампа планирует обжаловать решение. Представитель Минздрава Эндрю Никсон заявил, что «Министерство здравоохранения надеется на отмену решения этого судьи, как и на другие его попытки помешать администрации Трампа управлять страной».

Евгений Хвостик