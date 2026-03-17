В Совфеде обсудили защиту Александровской колонны от рок-концертов и байкеров

На совместном заседании комитетов Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова обратилась к кандидату в прокуроры Санкт-Петербурга Андрею Гуришеву. Она попросила господина Гуришева защитить Александровскую колонну на Дворцовой площади от рок-фестивалей и байкерских заездов, передает «Фонтанка».

По словам госпожи Нарусовой, вокруг памятника, который стоит «силой собственной тяжести, без фундамента», регулярно проводятся шумные мероприятия. Это создает огромную акустическую нагрузку на сооружение, пояснила сенатор. Она предложила выбрать для подобных событий другую локацию: например, в парках и зеленых зонах города.

Андрей Гуришев пообещал обратить внимание на эту просьбу. «Петербург по праву является культурной столицей»,— добавил будущий прокурор.

Рядом с Александровской колонной во время городских праздников регулярно проводят рок-концерты. Дворцовая площадь часто становится частью маршрутов при открытии мотосезона. При этом в Санкт-Петербурге до конца 2026 года продолжают действовать антиковидные ограничения, из-за чего любые массовые мероприятия необходимо согласовывать с властями.