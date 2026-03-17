Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе снизился в семь раз

Профицит счета текущих операций в России в январе 2026 года снизился до $400 млн. Это следует из предварительных оценок платежного баланса страны, опубликованных Центробанком. В январе и декабре 2025-го он составлял по $2,8 млрд.

В регуляторе объяснили сокращение показателя по сравнению с предыдущим месяцем сезонным фактором. Снижение по отношению к январю 2025 года обусловлено сокращением сальдо торгового баланса и увеличением дефицита первичных и вторичных доходов, сообщили представители ЦБ. По их словам, этот дефицит вырос до $2,8 млрд — с $1,6 млрд в январе 2025 года из-за увеличения суммы начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Как следует из отчета, профицит баланса внешней торговли товарами составил $6,6 млрд, сократившись с января 2025 года на $800 млн. Показатель снизился из-за того, что экспорт сократился больше, чем импорт, сообщили в Банке России. Дефицит баланса услуг вырос с января прошлого года на $400 млн, достигнув $3,4 млрд. Как объяснили в регуляторе, это обусловлено ростом расходов россиян в зарубежных поездках.

Кроме того, иностранные активы без резервов увеличились на $3,8 млрд, а резервные активы сократились на $3 млрд. Привлечение внешних обязательств возросло до $3,8 млрд с $2,7 млрд годом ранее.