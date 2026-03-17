Автомобили заехали в иранский тупик

Тысячи машин не могут вывезти в Россию через Иран. Дилеры не рассматривают наземные маршруты из-за слишком больших затрат, а путь по морю закрыт. Автомобили и другие транзитные товары остались на Ближнем Востоке с начала марта. Речь, в частности, идет о премиальных иномарках и запчастях, которые должны были везти из ОАЭ.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что машины начали направлять по суше, в частности, через наземный КПП в Армению из Ирана. Такой маршрут и правда возможен, однако для перевозчиков сейчас это совсем не рентабельный вариант, пояснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Если какие-то суперпредприимчивые ребята о чем-то договорились, то такое может быть. Но в целом никаких официальных поставок на сегодняшний день по этим каналам точно не ведется. Просто раньше это был достаточно удобный логистический маршрут: из ОАЗ через Иран и дальше, к нам в порты Каспия. Сейчас вряд ли кто-то будет его использовать.

Мне кажется, сейчас это в основном относится к теме такой нерентабельной фантастики, когда кому-то очень нужен один, может быть, два автомобиля. Но это никакого отношения ни к бизнесу, ни к коммерции не имеет. И раньше-то Армения не пользовалась невероятной популярностью с точки зрения ввоза, как и Грузия. А после введения новых утильсборов и всей этой ситуации на Ближнем Востоке это просто, наверное, лишено здравого смысла.

При этом, если мы говорим об ОАЭ, то речь идет о нескольких тысячах авто. То есть это в достаточной степени крупный хаб, я бы сказал, крупнейший, особенно по определенным моделям и маркам машин. Ценовой сегмент — только премиум».

Машины, которые с начала марта застряли в самом Иране, вывозить удается, однако это лишь небольшая доля иномарок с Ближнего Востока, рассказала владелица автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская:

«У нас есть автомобили, которые из Ирана отправились на Россию. То есть они сейчас идут по Каспию. Речь о нескольких сотнях машин. Последние 40 были погружены вчера.

Что касается ОАЭ, мы просто ждем. С 28 февраля ни единого авто не отправлено. После рамадана будем обсуждать, стоит ли ждать дальше.

Если пользоваться привычным путем окажется невозможно, станем думать, каким образом можно будет отправлять автомобили. Какие варианты готовы рассматривать? Вероятнее всего, наземный путь, но это очень нежелательно сейчас для всех. Это огромный новый пакет документов, машины будут идти через другие страны.

Если речь об авиасообщении, то это очень дорого. Перевозятся таким образом только очень дорогие модели. У меня, например, таких нет. Сейчас с полетами тоже все непросто. В случае если есть произойдет простой в отправке, то он оплачивается покупателем. Соответственно, очень рискованно брать на себя такую ответственность».

Telegram-каналы также сообщали о новом маршруте по воде. Так, перевозчики других товаров договорились отправлять их в контейнерах через ОАЭ. Однако этот вариант тоже сейчас недоступен, подчеркнул независимый эксперт по организации международных грузовых перевозок Яшар Гусейнсой:

«Через Армению перевозчикам Ирана ехать невыгодно, потому что они должны проходить транзит в Грузии. Там на КПП "Дарьяли" на границе с Россией огромная очередь, перевал часто закрывается, разрешения на транзит Грузия не выдает. И поэтому этот маршрут исключен. Те, кто перевозят легковые автомобили, могут поехать через Армению без проблем. Но с грузовыми — это не вариант.

Раньше огромный транзитный поток был из-за того, что порт Бендер-Аббас принимал со всего Ближнего Востока все грузы. Но сейчас во всем регионе идет война. И никакого транзита со стороны и этого порта, и других в Иране нет. Единственный открытый порт — Бендер-Энзели на Каспийском море, он частично функционирует.

При этом азербайджанский транзит открыт, весь грузовой сектор работает. Я по системе все вижу: машинки проходят, нет никаких проблем. Транзитных товаров сейчас с Ирана нет, это касается грузов в Россию и Казахстан, может быть».

Морские перевозки в Персидском заливе и через Ормузский пролив почти остановились после начала военной операции США и Израиля против Ирана. По данным таможни Исламской Республики, за прошлый год транзитом через страну перевезли больше 13 млн тонн грузов.

Егор Парфенов