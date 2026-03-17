Комитеты по бюджету и городскому хозяйству провели заседания в гордуме Астрахани

В преддверии очередного пленарного заседания городской думы профильные комитеты провели предварительную работу над рядом вопросов повестки. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам парламентарии (председатель — Александр Тихонов) сосредоточились на корректировке муниципальной программы «Организация муниципального управления». Докладчики представили депутатам восьмого созыва обоснования предлагаемых изменений.

Повестка комитета по городскому хозяйству и благоустройству города (председатель — Виктор Репин) включила вопрос о согласовании закрепления и передачи объектов недвижимости в хозяйственное ведение МУП «Астрводоканал». Однако после обсуждения и возникновения у депутатов ряда уточняющих вопросов о состоянии и статусе имущества, было решено перенести голосование до выяснения всех деталей.

Нина Шевченко