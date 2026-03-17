Еврокомиссия уточнила карточный расклад

Еврокомиссия уточнила детали 19-го пакета санкций, который приняли в октябре 2025 года. Ограничения касаются клиентов, у которых нет вида на жительство или права на проживание в странах ЕС, Британии и Швейцарии. Они не смогут заменить или продлить уже имеющуюся карту.

В документе уточняется: операторы при этом не должны замораживать действующие платежные инструменты. Банкам не обязательно прекращать работу с клиентами, а значит, операции со счетов россиян пока возможны, говорит старший юрист компании a.t.Legal Илья Пасенко:

«Выпуск и перевыпуск карт не будет осуществляться для нерезидентов Европейской экономической зоны — Швейцарии, Британии, Евросоюза. Доступ к этим услугам останется у тех, у кого есть ПМЖ либо долгосрочные визы. Но при этом срок действия карт при перевыпуске будет ограничен сроком легального пребывания лица на территории. Допустим, если виза заканчивается через год и два месяца, карту на пять лет никто не выпустит.

Более того, запрещается доступ к новым услугам перевыпуска эквайринговых карт и к API-платежам. Но все остальные банковские услуги продолжают действовать: на уже открытом счету могут находиться средства, с него можно снимать наличные и переводить деньги — но только прямыми платежами. Если сервис предусматривает эквайринг, провести через него платеж не получится, как и в случае, если подразумевается автоплатеж. Чаще всего это подписочные сервисы. Но при необходимости перевести деньги со счета на другой счет можно, как и осуществить платеж по реквизитам».

В Брюсселе разъяснили: под запрет также попали цифровые кошельки и системы перевода денег напрямую со счета. Хотя в самом уточняющем документе можно найти и плюсы, считает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«Запрет был сформулирован достаточно широко, что приводит к перестраховке со стороны финансовых учреждений. Это происходит уже давно. Известно, что счета россиянам закрывают. Возникали вопросы, можно ли продолжать получать доступ к европейским банковским приложениям. Теперь прямо указано: это делать можно. Но больший акцент сделан именно на запрет работы с электронными деньгами и финтех-сервисами. Если гражданин России попробует пользоваться последними, с большой долей вероятности после этих разъяснений сделать это будет очень сложно.

Стоит иметь в виду, что это не отменяет иных ограничений. Например, граждане РФ не могут держать на счетах больше €100 тыс. в любой валюте. Так что пользование счетами остается достаточно ограниченным. Проблем с перевыпуском карт европейских банков, филиалы которых еще остались в России, не возникнет, потому что "дочки" банков ЕС в стране под эти запреты не подпадают».

В Еврокомиссии также уточнили, что оказывать платежные услуги можно компаниям, зарегистрированным в ЕС или третьих странах, даже если их владельцы — граждане России. Но при условии, что такие юрлица не созданы специально для обхода санкций.

Егор Парфенов