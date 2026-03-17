Игорь Седов: число голосующих за благоустройство в Астрахани выросло вдвое

Участие жителей в выборе территорий для благоустройства в Астраханской области за три года увеличилось почти вдвое — со 53,5 тыс. человек в 2021 году до 106,1 тыс. в текущем. Такую статистику привел спикер городской думы Астрахани Игорь Седов, выступая на партийном форуме «Есть результат» в Ростове-на-Дону.

Фото: Городская дума Астрахани

Господин Седов, который также является региональным координатором проекта «Школа ЖКХ», представил доклад о реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в области. Он отметил смену подхода к благоустройству в регионе: от разовых работ власти перешли к комплексному развитию инфраструктуры. Всего за время действия программы в области обновлено более 450 территорий.

Ключевым проектом ближайшего времени станет благоустройство набережной реки Кутум в микрорайоне Юго-Восток-3. Работы на объекте, получившем поддержку в ходе народного голосования, начнутся уже в 2026 году..

Основной повесткой форума «Есть результат», собравшего руководство партии и представителей профильных ведомств, стали вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. В составе делегации от Астрахани в мероприятии также приняли участие руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам гордумы Александр Тихонов, городские депутаты Даниял Абдрахманов и Михаил Заплавнов.

Нина Шевченко