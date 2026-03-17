В Оренбурге суд вынес приговор жителям Краснодарского края и Оренбуржья за хищение 3 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновными жителей Краснодарского края и Оренбургской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установили в суде, с февраля по сентябрь 2019 года обвиняемые вводили в заблуждение жительницу региона, которая привлекалась к уголовной ответственности. Подсудимые обманули ее, сказав, что ее действия в рамках уголовных дел можно переквалифицировать. Фигуранты не собирались выполнять свои обязательства. На протяжении длительного времени они убеждали потерпевшую в обратном. В общей сложности подсудимые похитили у нее 3 млн руб.

Суд назначил организатору преступной схемы наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его соучастнику — один год лишения свободы условно, установив испытательный срок в два года.

Руфия Кутляева