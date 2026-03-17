Администрациям районов Петербурга поручили очистить дворы после зимы

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга поручила 18 районным администрациям и комитету по транспорту очистить дворы и территории метро от песка и мусора после зимы. На уборку им отвели две недели, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Задания назначены по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. При необходимости нужно будет промыть дворы и территории метро.

Исполнители должны будут отчитаться о проделанной работе в формате «до» и «после» уборки. Сотрудник ГАТИ определит, выполнена задача или нет, по снимкам с 5000 контрольных точек. Территорию возьмут на контроль до полного устранения нарушений, если специалисты не выполнят поручение.

Татьяна Титаева