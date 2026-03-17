Прибыль «Глории Джинс» по РСБУ за 2025 год сократилась в три раза

Прибыль российского ритейлера одежды «Глория Джинс» уменьшилась почти в три раза в 2025 году. Чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году составила 70,2 млн, передает «Интерфакс».

Прибыль «Глории Джинс» от продаж уменьшилась на 2,6%, до 3,3 млрд руб. Выручка компании сократилась до 24,4 млрд руб. (-15,4%). Показатель валовой прибыли ритейлера уменьшился на 15,4%, до 24,4 млрд руб. Коммерческие расходы ритейлера за 2025 год составили 21,2 млрд руб. (-17%).

«Глория Джинс» является крупнейшим российским производителем и ритейлером одежды и аксессуаров. Компания была основана в 1988 году и насчитывает более 600 магазинов в 300 городах России.