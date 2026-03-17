Блогер Лерчек выплатила налоговой 176 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила Федеральной налоговой службе всю сумму долга в размере 176 млн рублей. Об этом стало известно на заседании в столичном суде по уголовному делу о незаконном выводе многомиллионной суммы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В феврале 2026 года в арбитражный суд Москвы поступило заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Валерии Чекалиной. Во вторник, 17 марта, состоялось заседание.

Кроме того, Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги экс-супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично.

До последнего времени блогер содержалась под домашним арестом, пока медики не диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. В связи с этим суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной и отпустил ее из-под домашнего ареста. В ближайшее время блогер пройдет курс химиотерапии в государственной клинике в Москве.

Георгий Портнов