В Ульяновске возбуждено уголовное дело по махинациям в сфере общественного транспорта

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Засвияжского района Ульяновска, региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ульяновского муниципального казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП), повлекшей причинение бюджету ущерба на сумму более 3,6 млн руб. (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ или ареста на три месяца). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото «ПАТП-1» Фото: Фото «ПАТП-1»

В ведомстве отмечают, что в ходе прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства было установлено, что ответственными сотрудниками МКУ ОПП «ввиду ненадлежащего выполнения должностных обязанностей» не был обеспечен контроль исполнения АО «ПАТП-1», а также одним из частных перевозчиков обязательств в рамках муниципальных контрактов на перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Вследствие этого в 2025 году бюджету Ульяновска был причинен ущерб на сумму более 3,6 млн руб., отмечают в прокуратуре.

В ведомстве пояснили «Ъ-Волга», что из 3,6 млн руб. ущерб, нанесенный ПАТП-1 составляет 1,17 млн руб. (регулируемые маршруты №28, №30, №35, №46, №31 и №66), остальное — ущерб, нанесенный ИП Евгением Гореловым (маршруты № 8, №87, №88). По данным облпрокуратуры, в ходе проверки были сверены данные о движении автобусов, полученные по системе ГЛОНАСС и по данным интернета с данными в отчетности, подаваемой в МКУ ОПП, и оказалось, что перевозчики «явно завышают в отчетности километраж», «3,6 млн руб. — этот как раз излишне выплаченные бюджетные средства за приписанный километраж». «В МКУ ОПП должны были производить регулярно сверку и оплачивать только реально выполненные работы», — подчеркнули в прокуратуре. В ведомстве также пояснили, что пока уголовное дело возбуждено по факту, но в отношении должностных лиц МКУ ОПП. В то же время, отмечают в прокуратуре, в ходе расследования будут установлены причины и виновники таких искажений отчетности с соответствующими выводами.

И. о. директора МКУ ОПП Играмудин Эмиров сказал «Ъ-Волга», что был не в курсе возбуждения уголовного дела и узнал об этом только из сообщения прокуратуры. Комментировать ситуацию он отказался, отметив, что не видел материалов дела, но заметил, что МКУ ОПП в полном объеме исполняет обязанности по контролю деятельности перевозчиков. Всего, по его словам, по регулируемым тарифам работают перевозчики на 35 маршрутах, из них 20 маршрутов — у частных перевозчиков (80% перевозок в общественном транспорте Ульяновска выполняют частные перевозчики).

Гендиректор АО «ПАТП-1» (80% акций у региона, 20% — у Ульяновска) Юрий Чибисов сказал, что не в курсе возбуждения уголовного дела и также узнал о нем только из СМИ, поэтому не может его прокомментировать. В то же время, по его словам, он не думает, что кто-то преднамеренно подавал ложную отчетность. Он пообещал, что на предприятии в связи с этим будет проведена внутренняя проверка.

ИП Евгений Горелов в беседе с «Ъ-Волга» высказал уверенность, что никаких приписок не было. Он также предположил, что если проверяющие производили сверку реальных объемов с отчетностью по данным ГЛОНАСС, то в их подсчеты могла закрасться ошибка, поскольку в городе «постоянно сейчас работают средства радиоэлектронной борьбы в связи с беспилотной и ракетной опасностью, из-за чего ГЛОНАСС регулярно выдает сбои и ошибочные данные». Кроме того, отмечает господин Горелов, оборудование ГЛОНАСС на автобусах «имеет свойство иногда ломаться и не всегда работает», что также приводит к ошибкам при подсчете объемов перевозок. «Надеюсь, следствие объективно разберется во всех несоответствиях. Пусть выйдут на улицу и убедятся, вожу я людей, или нет. Если бы я нарушал расписание и условия контракта, меня бы пассажиры завалили жалобами, а МКУ съело бы с потрохами»,— сказал предприниматель.

Сергей Титов, Ульяновск