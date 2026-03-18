Стропы передают из рук в руки

Общественная организация «Федерация парашютного спорта Республики Башкортостан» нашла необычный способ для привлечения спонсора. На портале Avito опубликовано объявление о намерении за 330 млн руб. передать инвестору права и функции президента организации. В самой федерации отметили, что пошли на этот шаг в связи с дефицитом финансирования. Потенциальному инвестору, обещают в организации, дадут право самостоятельно принимать основополагающие решения. Эксперты сомневаются в финансовых результатах вложения средств в общественную организацию, но отмечают среди плюсов рост социального капитала инвестора.



Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Башкирии президентом Федерации парашютного спорта может стать любой состоятельный человек

Федерация парашютного спорта Башкирии (ФПС РБ) ищет спонсора, готового профинансировать организацию на 330 млн руб. Соответствующее объявление под заголовком «Продается Федерация парашютного спорта» от имени фирмы «Бизнес маркет», специализирующейся на продаже и покупке компаний, размещено на портале Avito.

Как указано в объявлении, ФПС РБ была создана 15 февраля 1996 года «и с самого начала зарекомендовала себя, как центр развития парашютного спорта». Среди услуг организации — проведение тренировочных прыжков, организация тренировок в аэротрубе, а также подготовка спортсменов и сборных команд к соревнованиям любого уровня.

У федерации имеется полный пакет разрешительных документов и государственная аккредитация в минспорте Башкирии, отмечено в объявлении. Среди остальных преимуществ: отработанные процессы, оборудование, опыт участия в госзакупках. Перечень активов и техники потенциальным инвесторам обещают предоставить по запросу.

«Особой гордостью федерации», говорится в объявлении, являются члены ее команды, среди которых Герой России, летчик-космонавт Михаил Тюрин, восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту Алексей Буренин, четырехкратный чемпион мира Антон Филиппов и другие спортсмены и тренеры.

Главные спонсоры и стратегические партнеры ФПС РБ — министерства спорта России и республики, а также администрация главы Башкирии.

«Покупка готовой федерации — это приобретение не просто активов, а готовой бизнес-модели в спортивной отрасли, истории, традиций и сильного бренда с безупречной репутацией. Вы получаете действующую спортивную структуру с чемпионской командой и налаженными внешними связями— говорится в объявлении.

Федерация, поясняет продавец, может быть интересна «для стратегических инвесторов, желающих войти в динамичный рынок спорта и туризма с уникальным, исторически сложившимся активом, или для действующих спортивных организаций, стремящихся к резкому усилению позиций, престижа и медиа присутствия».

Как рассказал «Ъ» председатель Федерации парашютного спорта Башкирии Гайрат Манаев, общественной организации необходимы новые источники финансирования. «Нам нужны эти деньги, поэтому я взял на себя ответственность найти финансирование таким способом. Это происходит впервые в России, — отметил Гайрат Манаев.— У нас есть материальная база, а, главное — у нас хорошая репутация и чемпионская команда, что позволит со временем окупить вложения. Инвестор, приняв наше предложение, станет президентом организации, с которым мы будем согласовывать все решения».

В «Бизнес маркете» сообщили «Ъ», что предложением ФПС РБ интересуются по телефону, но не более того. «Мы впервые сталкиваемся с такого рода продажей, поэтому нам самим интересно посмотреть, что из этого выйдет»,— отметили в компании.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что продажа общественной организации на Avito — «весьма редкий случай и больше похож на попытку привлечь разных заинтересованных инвесторов». «Федерация фактически существует на дотации из фондов, спонсорские отчисления и иные членские взносы и не генерирует самостоятельной высокой прибыли. Поэтому речь идет скорее о продаже статуса и репутационного роста на перспективу, — полагает эксперт. — Между тем, парашютный спорт — это очень узкая ниша, он высокозатратен и связан с повышенным риском для жизни, поэтому далеко не каждый нецелевой инвестор готов зайти в такое мероприятие».

Из плюсов подобной инвестиции господин Тадеев выделил престиж и социальный капитал, так как новый президент сможет взаимодействовать с республиканскими властями, Минспортом и потенциальными спонсорами. «Также это наличие уже готовой репутации и команды, что дает возможность быстро развивать направление экстремального туризма, платных прыжков и тренировок, особенно на фоне растущего интереса к активному отдыху,— добавил эксперт. — Среди минусов: федерация обязана направлять средства на уставные цели — развитие спорта, а не на прямое извлечение прибыли для владельца. Также на развитие будут влиять сезонность, зависимость от погоды и относительно небольшая аудитория делают масштабирование сложным. Плюс высокая ответственность за безопасность прыжков: любой инцидент может привести к репутационным и юридическим проблемам».

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков согласен, что «актив неоднозначный». «Есть база и потенциал для коммерциализации через обучение и мероприятия, но сам рынок нишевый, капиталоемкий и с долгой окупаемостью. Формат продажи через Avito лишь подчеркивает отсутствие сформированного рынка таких активов — это скорее поиск партнера, возможно, попытка привлечения внимания или поиск мецената, чем инвестора, рассчитывающего на прибыль»,— отметил господин Кабаков.

Булат Баширов