МИД России пообещал Кубе материальную поддержку в условиях кризиса

Россия продолжит оказывать Кубе необходимую поддержку в условиях кризиса, связанного с энергетическим эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с Правительством и братским народом Кубы,— указано в заявлении МИД. — Со своей стороны оказываем и будем оказывать Кубе необходимую поддержку, в том числе материальную».

Во внешнеполитическом ведомстве также осудили «попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». Там отметили, что вызовы, с которыми сталкивается сегодня Куба, стали «прямым следствием многолетнего торгового, экономического, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго США в отношении Кубы».

После захвата спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу прекратились. Господин Трамп пригрозил пошлинами странам, поставляющим нефть Кубе. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале переговоров с США из-за тяжелого экономического кризиса и усиления давления со стороны Дональда Трампа. По словам Мигеля Диас-Канеля, последние три месяца остров не получает топливо, что привело к учащению отключений электроэнергии.

Анастасия Домбицкая