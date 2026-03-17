В Ленобласти увеличили гранты для территориального самоуправления до 4 млн рублей

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую систему мер поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС), разработанную комитетом общественных коммуникаций. Теперь они смогут претендовать на субсидии до 4 млн рублей в рамках общих отборов конкурса «Грант губернатора Ленинградской области», сообщили в администрации региона.

На муниципальном этапе конкурса ТОС смогут получить гранты до 500 тыс. рублей, уточнили в областном правительстве. Соответствующее постановление вступит в силу с 18 марта.

Кроме того, на ТОС распространят все льготы и меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идет о помощи с регистрацией, отчетностью и юридическими вопросами, поддержке при подготовке грантовых заявок, содействии в оформлении проектной документации по благоустройству, а также информационном сопровождении.

Для НКО в форме ТОС также вводится бесплатное бухгалтерское сопровождение со стороны региональных ресурсных центров.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен заявила, что новая система должна снизить административную нагрузку на активных жителей и позволить им сосредоточиться на реализации местных проектов.

