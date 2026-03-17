В Йошкар-Оле возбудили дело после схода снега с крыши на детей
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело после того, как с крыши здания на пенсионера и двух несовершеннолетних упал снег. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.
Инцидент произошел 15 марта на Ленинском проспекте: 71-летний местный житель получил травмы, дети не пострадали.
Дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг. Обстоятельства происшествия устанавливаются.