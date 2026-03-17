Заместители глав МИД России и Индии обсудили ситуацию на Украине и в Иране

Замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов провел консультации со своим индийским коллегой Сиби Джорджем по вопросам укрепления двустороннего взаимодействия на площадке ООН. Они обсудили ситуацию на Украине, в Иране, Венесуэле, секторе Газа, Афганистане и Мьянме.

«Подтверждена высокая степень совпадения подходов Москвы и Нью-Дели к большинству мировых проблем,— говорится в заявлении. — Отмечена общая принципиальная позиция в пользу урегулирования кризисных ситуаций на основе норм международного права».

Анастасия Домбицкая