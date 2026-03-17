Деревня Кургальск в Удмуртии перестала существовать

Госсовет Удмуртии принял решение об упразднении деревни Кургальск в Якшур-Бодьинском районе. В населенном пункте более трех лет никто не проживает, а также отсутствует недвижимость, находящаяся в собственное физлиц или юрлиц. Такой законопроект депутаты республиканского парламента приняли на сессии сегодня, 17 марта.

«Из актов обследования деревни Кургальск <...> следует, что на данный момент жилые дома, производственные помещения, объекты жизнеобеспечения — электрические, водопроводные, телефонные сети и дороги — отсутствуют <...> перспективы возрождения данного населенного пункта отсутствуют»,— говорится в пояснительной записке.

По данным «Рувики», деревня находится в 8 км от села Кекоран. В 2012 в поселении жил один человек.