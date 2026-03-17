Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия депутата и спикера парламента. Он возглавлял Госсовет с 1998 года. Исполняющим обязанности председателя до избрания нового спикера назначен заместитель председателя Марат Ахметов. Для уходящего спикера создана должность почетного председателя Госсовета с сохранением кабинета, места в зале заседаний и транспортного обеспечения. Указом президента России Фарид Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия депутата и спикера. Об этом он объявил в ходе девятнадцатого заседания регионального парламента седьмого созыва. Это решение депутаты одобрили при голосовании.

«Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»,— заявил господин Мухаметшин. После перерыва, который объявили примерно спустя полтора часа, заседание продолжилось без него.

Фарид Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. В 1972 году окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, в 1979-м — Уфимский нефтяной институт, в 1986-м — Саратовскую высшую партийную школу. Имеет ученую степень доктора политических наук Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото До вступления в должности председателя Госсовета республики в мае 1998 года, он с конца 1980-х годов работал был министром торговли, а также заместителем председателя Совета Министров. В 1991–1995 годах возглавлял Верховный Совет Татарстана, а с января 1995 по май 1998 года занимал пост премьер-министра республики. (На фото слева направо: Муртаза Рахимов, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Фарид Мухаметшин и Камиль Исхаков) Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский / купить фото На заключительном заседании в роли спикера Фарид Мухаметшин вспоминал, как в 1990-е годы руководство республики не стало выполнять рекомендации Москвы о распродаже промышленных активов. По его словам, после консультаций с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым (тогда министром финансов) было принято решение акционировать предприятия, но сохранить за Татарстаном контрольные пакеты акций. (На фото Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин) Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский / купить фото Фарид Мухаметшин занимает пост секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России» с 2003 года. Несмотря на уход с должности председателя Госсовета, он пока сохраняет эту позицию, сообщили в пресс-службе партии Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Находясь во главе регионального парламента Фарид Мухаметшин неоднократно отмечал, что к мнению Татарстана прислушиваются на федеральном уровне. В частности, Госдума приняла поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления, позволяющие регионам самостоятельно определять модель МСУ, после того как Госсовет Татарстана выступил против перехода с двухуровневой на одноуровневую систему. Сам Фарид Мухаметшин тогда предупреждал, что предлагаемая реформа может привести к тому, что жители сельских поселений останутся «на произвол судьбы» Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров / купить фото На финальном заседании, в котором Фарид Мухаметшин участвовал в качестве спикера, раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присвоении подписал президент России Владимир Путин. На том же заседании депутаты утвердили новую должность – почетного председателя Госсовета Татарстана. В новом статусе Фарид Мухаметшин сможет присутствовать на заседаниях, для него предусмотрены отдельный кабинет и служебный транспорт Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев также присутствовал на заседании и высказался по поводу ухода Фарида Мухаметшина с поста председателя Госсовета. «Очень торжественный день. Все мы тут собрались. Но я вам должен сказать, что простых моментов в нашей деятельности не бывает, и этот день — особенно значимый», – сказал Минтимер Шаймиев Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан «В самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов. И мы работали рука об руку», — вспоминал Рустам Минниханов, выступая с трибуны. Слухи об уходе Фарида Мухаметшина ходили несколько лет. Перед выборами 2024 года сам спикер упоминал о просьбе супруги оставить пост, однако переизбрался и вновь возглавил Госсовет. Предполагалось, что он сложит полномочия после выборов главы республики в 2025 году.

Фарид Мухаметшин родился в 1947 году в Альметьевске. Начинал карьеру токарем на газобензиновом заводе, прошел путь от инструктора горкома КПСС до высших государственных постов. В 1989–1990 годах — министр торговли ТАССР, в 1990–1991 — заместитель председателя Совета министров, в 1991–1995 — председатель Верховного совета, в 1995–1998 — премьер-министр Татарстана. С 1998 года бессменно возглавлял Госсовет республики. С 2003 года — секретарь политсовета татарстанского отделения «Единой России». Среди наград — орден Дружбы (1997), орден Почета (2005), орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2007).

Исполняющим обязанности председателя Госсовета до избрания нового спикера назначен заместитель председателя Марат Ахметов, занимающий эту должность с 2019 года. Ранее он возглавлял министерство сельского хозяйства Татарстана.

Заседание после ухода господина Мухаметшина вел другой заместитель председателя — Юрий Камалтынов. О том, кто может занять пост спикера, пока не сообщалось.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Мухаметшина за работу. «Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку»,— сказал глава республики.

На заседании была учреждена должность почетного председателя Госсовета Татарстана. Предложение представил Юрий Камалтынов, пояснив, что аналогичная должность существует в Совете Федерации и ряде субъектов страны. Согласно принятому постановлению, почетный председатель вправе участвовать в мероприятиях Госсовета и его президиума, выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и законопроекты, участвовать в работе консультативных комиссий. Для него предусмотрены кабинет в здании Госсовета, отдельное место в зале заседаний и транспортное обеспечение. Финансирование — из бюджета аппарата парламента. На должность почетного председателя Фарид Мухаметшин был избран единогласно.

Указом президента России Владимира Путина господин Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Помимо должности председателя Госсовета, Фарид Мухаметшин также занимает должность секретаря Татарстанского реготделения партии «Единая Россия». В пресс-службе реготделения партии «Ъ Волга-Урал» сообщили, что на сегодняшний день господин Мухаметшин по-прежнему остается в своей должности.

Анар Зейналов