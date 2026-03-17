«В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»
Фарид Мухаметшин покинул пост председателя Госсовета Татарстана после почти 30 лет работы
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия депутата и спикера парламента. Он возглавлял Госсовет с 1998 года. Исполняющим обязанности председателя до избрания нового спикера назначен заместитель председателя Марат Ахметов. Для уходящего спикера создана должность почетного председателя Госсовета с сохранением кабинета, места в зале заседаний и транспортного обеспечения. Указом президента России Фарид Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия депутата и спикера. Об этом он объявил в ходе девятнадцатого заседания регионального парламента седьмого созыва. Это решение депутаты одобрили при голосовании.
«Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»,— заявил господин Мухаметшин. После перерыва, который объявили примерно спустя полтора часа, заседание продолжилось без него.
Слухи об уходе Фарида Мухаметшина ходили несколько лет. Перед выборами 2024 года сам спикер упоминал о просьбе супруги оставить пост, однако переизбрался и вновь возглавил Госсовет. Предполагалось, что он сложит полномочия после выборов главы республики в 2025 году.
Фарид Мухаметшин родился в 1947 году в Альметьевске. Начинал карьеру токарем на газобензиновом заводе, прошел путь от инструктора горкома КПСС до высших государственных постов. В 1989–1990 годах — министр торговли ТАССР, в 1990–1991 — заместитель председателя Совета министров, в 1991–1995 — председатель Верховного совета, в 1995–1998 — премьер-министр Татарстана. С 1998 года бессменно возглавлял Госсовет республики. С 2003 года — секретарь политсовета татарстанского отделения «Единой России». Среди наград — орден Дружбы (1997), орден Почета (2005), орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2007).
Исполняющим обязанности председателя Госсовета до избрания нового спикера назначен заместитель председателя Марат Ахметов, занимающий эту должность с 2019 года. Ранее он возглавлял министерство сельского хозяйства Татарстана.
Заседание после ухода господина Мухаметшина вел другой заместитель председателя — Юрий Камалтынов. О том, кто может занять пост спикера, пока не сообщалось.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Мухаметшина за работу. «Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку»,— сказал глава республики.
На заседании была учреждена должность почетного председателя Госсовета Татарстана. Предложение представил Юрий Камалтынов, пояснив, что аналогичная должность существует в Совете Федерации и ряде субъектов страны. Согласно принятому постановлению, почетный председатель вправе участвовать в мероприятиях Госсовета и его президиума, выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и законопроекты, участвовать в работе консультативных комиссий. Для него предусмотрены кабинет в здании Госсовета, отдельное место в зале заседаний и транспортное обеспечение. Финансирование — из бюджета аппарата парламента. На должность почетного председателя Фарид Мухаметшин был избран единогласно.
Указом президента России Владимира Путина господин Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Помимо должности председателя Госсовета, Фарид Мухаметшин также занимает должность секретаря Татарстанского реготделения партии «Единая Россия». В пресс-службе реготделения партии «Ъ Волга-Урал» сообщили, что на сегодняшний день господин Мухаметшин по-прежнему остается в своей должности.