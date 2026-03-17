Бывший пермский журналист объявлен в розыск

В базе данных МВД появилась карточка о розыске известного журналиста Ивана Колпакова. Господин Колпаков до 2012 года работал в Перми в нескольких изданиях, возглавлял журнал «Соль». С 2011 года он работал в федеральных СМИ, возглавлял отдел специальных корреспондентов lenta.ru.

В октябре 2014 года переехал в Ригу, работал заместителем главного редактора Meduza (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Затем стал главным редактором этого интернет-издания. Сейчас Иван Колпаков проживает за рубежом.

Какой состав преступления инкриминируется журналисту, в карточке МВД не уточняется.