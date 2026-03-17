Курьера мошенников осудили в Петербурге на четыре года за обман трех человек

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил обвиняемого в причастности к обману трех человек Александра Непригводу к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск на 2,4 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Непригводу признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, год назад он вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств у россиян.

Мошенники обманули трех человек: на 706 тыс. рублей, 1,2 млн рублей и на 500 тыс. рублей. Денежные средства жертвы аферистов передали фигуранту.

Подсудимый вину признал частично, пояснил, что не вступал в преступный сговор и не знал, что совершает преступление. Его осудили на четыре года.

Татьяна Титаева