Просто вместе

В Париже завершилась женская Неделя моды сезона осень-зима 2026/2027. Зарисовки на тему природы от Louis Vuitton, Dior и Miu Miu, женщины с характером Chanel, Balmain, Givenchy и Saint Laurent, оптимизм Loewe и Abra, парижанки Celine и многое другое. О главных событиях и трендах — в нашем материале.

На природе

В этом сезоне Джонатан Андерсон пригласил гостей Dior в сады Тюильри. Андерсон хотел воссоздать ощущение, когда ты приходишь на прогулку в парк не только за глотком свежего воздуха, но и чтобы посмотреть на других и быть увиденным. В его коллекции — отсылки к прошлому дома. Вариации на тему жакета Bar, который предлагается носить с расшитыми бусинами джинсами или пышными мини-юбками, дубленки с оборками и струящиеся платья, украшенные кутюрными цветами, и, конечно же, минодьеры-лягушки и босоножки с кувшинками.

Николя Гескьер, в свою очередь, посвятил осенне-зимнюю коллекцию природе: горам, лесам и долинам. На подиуме он показал пальто с широкими плечами, напоминающими кавказские бурки, мини-платья с эффектом пэчворка из разных кусочков кожи, денима и фетра, костюмы с меховой подкладкой и сумки на палках с фирменным мотивом, как у скаутов, отправляющихся в поход.

Миучча Прада для Miu Miu трансформировала Пале д’Иена в настоящий лес с зеленой лужайкой. Ей захотелось создать визуальный контраст между базовой одеждой на каждый день, в которой удобно и привычно, и природой, которую невозможно контролировать — с ней можно только сосуществовать. Ее модели во главе с актрисами Хлоей Севиньи и Джиллиан Андерсон штурмовали подиум в удобной обуви с резиновыми шипами, мини-платьях, плотно сидящих помятых кожаных ансамблях, шерстяных костюмах с брюками-клеш и шапках-ушанках.

Ищите женщину

В новом сезоне Матье Блази продолжает изучать наследие мадемуазель Шанель — не столько вещи, которые она создавала, сколько ее принципы, противоречия и видение мира. В осенне-зимней коллекции Chanel акцент на скульптурных платьях из трикотажа, маленьком черном жакете на молнии и целой серии ансамблей жакет—юбка из самых необычных пастельных и металлизированных тканей: хайтек-микс твида и люрекса.

Энтони Ваккарелло для Saint Laurent продолжает исследовать границы между мужским и женским гардеробом и придумал на следующую осень три главных силуэта, которые могут наглядно показать, как слабость и чувственность парижанки становятся ее главной силой: теплые удлиненные жакеты с широкими плечами, манто из пушистого шерлинга с кожаным поясом и платья из кружева, обработанного силиконом. Дизайнер также дополнил лаконичные образы серьгами и кольцами XXL в виде голубей мира.

Для своего дебюта в Balmain Антонен Трон решил написать оду гламуру на каждый день и женщине, которая не боится быть сильной и чувственной. Он вспомнил архивные коллекции времен Пьера Бальмана: куртки авиаторов, анималистичные принты и яркий тейлоринг с широкими плечами, которые он адаптировал для нашего времени. С похожей мыслью о манифесте свободы и женской силы работал Мигель Кастро Фрейтас для Mugler: он процитировал лучшие хиты Тьери Мюглера из 1980-х — топы и жакеты с широкими плечами, юбки-карандаши и шапочки-пилотки.

Майкл Райдер для Celine создает гардероб идеальной парижанки, которая любит элегантно наряжаться, не зацикливаясь на том, какое впечатление она хочет произвести. Дизайнер сделал ставку на удобные объемные пальто, уютные тренчи и костюмы с широкими брюками.

Один за всех и все за одного

В одной из самых ярких коллекций сезона Хайдер Акерманн для Tom Ford призывает нас не разбиваться на группы по интересам, а, наоборот, объединяться, несмотря на различия. Его модели вышагивали по белоснежному подиуму, как герои кино — в белых кожаных сорочках и топах, юбках-карандашах, элегантных костюмах и свободных черных брюках.

Чемена Камали для Chloe тоже задумалась о том, что нас объединяет. Ей хочется, чтобы мода сближала нас, дарила чувство симпатии и помогала почувствовать себя чуть более живыми. В коллекции много фольклора: обилие платьев с пышными юбками в пол из органзы, узоры в цветочек, как на фарфоре, и кардиганы, словно связанные вручную любимой бабушкой.

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес продолжают писать историю Loewe через призму здорового оптимизма и солнечную палитру уже ставших фирменными базовых цветов. На этот раз они украсили желтый подиум плюшевым бестиарием немецкой художницы Козимы фон Бонин. Модели же штурмовали подиум под жизнеутверждающий электротрек — в пушистых трикотажных платьях, парках, которые можно надуть (они будут продаваться с фирменным насосом), и скульптурных пальто из шерлинга.

Шон Макгирр для McQueen пытался найти путь к себе и айдентике человека. Он вспомнил знаковые вещи Ли Маккуина — например, откровенные брюки супернизкой посадки bumster, но придумал и новые решения: кожаные мини-юбки, повторяющие форму ягодиц, и коктейльные платья из технологичных тканей. Его модели носили драгоценные маски как главный аксессуар.

Показ Джулиана Клаузнера для Dries Van Noten проходил в Лицее Карно у Парка Монсо. Дизайнер рассуждал о том, как в старших классах формируется наш гардероб и наша идентичность — от строгой школьной формы с идеальными блейзерами до находок с блошиных рынков и из запасников родителей и бабушек: пестрый трикотаж, армейские пальто с золотыми медалями, идеально сидящие джинсы и платья с цветочными мотивами.

Банты

Одна из главных деталей будущего сезона — бант. Миниатюрный и едва заметный, как у Миуччи Прады в коллекции Miu Miu. Элегантный и минималистичный из кожи — завязанный узлом на шее или как бандо у платья, как у Сары Бертон для Givenchy. Как часть образа тон в тон с жакетом или кимоно, как у Йодзи Ямамото и Умы Ванг. Или сразу бросающийся в глаза и «упаковывающий» ваш образ, словно подарок, как на показе Paloma Wool.

Лидия Агеева