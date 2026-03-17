Экс-владельцу «Самарского кондитера» грозит взыскание многомиллионного долга
Арбитражный суд Самарской области нашел основания для привлечения бывшего гендиректора ЗАО «Самарский кондитер» Владислава Коновалова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
ЗАО «Самарский кондитер» было зарегистрировано в 2000 году в Самаре. С 2022 года владельцем и генеральным директором компании была Тамара Лапухова, до этого 100% доли уставного капитала предприятия владел Владислав Коновалов.
Предприятие было признано несостоятельным (банкротом) 25 сентября 2024 года. В отношении компании открыли конкурсное производство. В реестр требований кредиторов должника были включены требования на общую сумму 696,7 млн рублей. При этом задолженность перед ФНС России составляет 565,5 млн рублей.
В сентябре 2020 года СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ЗАО «Самарский кондитер» от уплаты НДС в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в период с 1 квартала 2018 по 2 квартал 2020 года путем включения в налоговые декларации ложных сведений о реальности финансово-хозяйственных операций, в том числе с ООО «Дом продуктов», ООО «Долина» и ООО «ПродуктМаркет».
Однако силовики не смогли установить умышленное, противозаконное и необоснованное занижение налогооблагаемой базы по НДС со стороны ЗАО «Самарский кондитер». Поэтому в июне 2021 года действия бывшего гендиректора предприятия были переквалифицированы с п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) на ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). В итоге Владислав Коновалов возместил причиненный ущерб и его уголовное преследование прекратили.
В суде по делу о банкротстве конкурсный управляющий указывал на совершение должником многочисленных убыточных сделок, в результате исполнения которых был причинен вред кредиторам. В числе прочего он обратил внимание на вывод компанией денежных средств без цели ведения хозяйственной деятельности. По мнению конкурсного управляющего, «Самарский кондитер» умышленно выводил средства, чтобы не исполнить решение налогового органа.