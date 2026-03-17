Экс-владельцу «Самарского кондитера» грозит взыскание многомиллионного долга

Арбитражный суд Самарской области нашел основания для привлечения бывшего гендиректора ЗАО «Самарский кондитер» Владислава Коновалова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ЗАО «Самарский кондитер» было зарегистрировано в 2000 году в Самаре. С 2022 года владельцем и генеральным директором компании была Тамара Лапухова, до этого 100% доли уставного капитала предприятия владел Владислав Коновалов.

Предприятие было признано несостоятельным (банкротом) 25 сентября 2024 года. В отношении компании открыли конкурсное производство. В реестр требований кредиторов должника были включены требования на общую сумму 696,7 млн рублей. При этом задолженность перед ФНС России составляет 565,5 млн рублей.

В сентябре 2020 года СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ЗАО «Самарский кондитер» от уплаты НДС в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в период с 1 квартала 2018 по 2 квартал 2020 года путем включения в налоговые декларации ложных сведений о реальности финансово-хозяйственных операций, в том числе с ООО «Дом продуктов», ООО «Долина» и ООО «ПродуктМаркет».

Однако силовики не смогли установить умышленное, противозаконное и необоснованное занижение налогооблагаемой базы по НДС со стороны ЗАО «Самарский кондитер». Поэтому в июне 2021 года действия бывшего гендиректора предприятия были переквалифицированы с п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) на ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). В итоге Владислав Коновалов возместил причиненный ущерб и его уголовное преследование прекратили.

В суде по делу о банкротстве конкурсный управляющий указывал на совершение должником многочисленных убыточных сделок, в результате исполнения которых был причинен вред кредиторам. В числе прочего он обратил внимание на вывод компанией денежных средств без цели ведения хозяйственной деятельности. По мнению конкурсного управляющего, «Самарский кондитер» умышленно выводил средства, чтобы не исполнить решение налогового органа.

Георгий Портнов