В Прикамье трое мужчин обвиняются в краже более ста тонн железнодорожных рельсов

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Губахи. Как сообщает «МВД Медиа», они обвиняются в краже свыше 100 т. железнодорожных рельсов.

Как считает следствие, в 2024 году мужчины договорились о хищении металлических балок с неэксплуатируемого железнодорожного полотна, находившегося на балансе краевого учреждения. Они неоднократно выезжали в лесной массив вблизи поселка Широковский Губахинского муниципального округа, где осуществляли демонтаж, резку и погрузку изделий в грузовик. Его владелец сбывал рельсы в пункты приема металлолома. Полученную прибыль сообщники распределяли между собой.

В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 4 млн рублей наложен арест.