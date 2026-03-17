Александру Бастрыкину доложат об убийстве 13-летней девочки в Удмуртии

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании убийства 13-летней девочки в поселке Кез в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несовершеннолетнюю убил 18-летний местный житель, ее знакомый. Это произошло у него дома 14 марта. Обвиняемый, находясь в пьяном виде, ударил девочку ножом несколько раз в область шеи и туловища. Она скончалась на месте. Преступнику предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ст. 105 УК, до пожизненного лишения свободы).

В момент убийства в квартире находилась 16-летняя подруга обвиняемого. Следствие считает, что она помогла фигуранту спрятать тело погибшей в гараже на ул. Ключевой. Ее действия оцениваются на признаки укрывательства (ст. 316 УК, до двух лет лишения свободы).

В полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась мать погибшей. По данным СКР, обвиняемый полностью признал свою вину, но не пояснил мотивы преступления. Он отправлен в СИЗО на два месяца.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.