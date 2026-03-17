Госдума одобрила участие регионов в строительстве дорог «Автодора»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий субъектам федерации заключать соглашения с «Автодором» для софинансирования строительства федеральных платных магистралей.

Сейчас такие соглашения заключаются только между регионом и Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). Должен быть единый подход к финансированию, пояснил, выступая в Госдуме, замглавы Минтранса Дмитрий Зверев. В качестве примера он привел строительство платного обхода Тюмени: деньги на этот объект будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Поправка позволит, пояснил господин Зверев, в «ускоренном режиме» запускать дороги, которые нужны регионам. При этом трассы будут иметь статус федерального значения и обслуживаться госкомпанией «Автодор».

Поправки поддержали власти Краснодарского края, Астраханской, Смоленской, Тульской областей, Алтайского края, Кабардино-Балкарской Республики. По данным Минтранса, общая протяженность дорог в РФ — 1,58 млн км, из которых 1,015 млн км — это местные дороги. 502,4 тыс. км — региональные, 66,5 тыс. км — федеральные.

В декабре 2024 года правительство РФ утвердило программу деятельности госкомпании «Автодор» до 2030 года с финансированием более 1 трлн руб. 130 млрд руб. выделят на участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае, 100 млрд руб. — на расширение М-4 в Ростовской области.

