В Башкирии число многодетных семей за год выросло на 14%

В прошлом году количество многодетных семей в Башкирии увеличилось более чем на 14%. Если в конце 2024 года в республике насчитывалось 65 тыс. семей с тремя и более детьми, то на начало нынешнего марта — более 74 тыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По данным Всероссийской переписи населения, в 2020 году в Башкирии было около 59 тыс. многодетных семей.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова на заседании правительства заявила, что в прошлом году на поддержку многодетных семей бюджет Башкирии выделил 1,25 млрд руб. Она отметила, что около 24,5 тыс. семей получили ежемесячную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Также госпожа Кабанова рассказала о некоторых региональных мерах поддержки, не учитывающих критерий нуждаемости, таких как разовая выплата семьям, воспитывающим восемь и более детей, или компенсация до половины стоимости платного обучения детей в колледжах (до 30 тыс. руб. в год). Кроме того, в прошлом году власти заключили около 4 тыс. социальных контрактов на 718 млн руб., в том числе 1,15 тыс. — с многодетными семьями, которые имеют приоритетное право на его заключение.

Андрей Назаров поручил министерству семьи проработать вопрос о переводе в электронную форму процедуры, по которой многодетные родители могут компенсировать траты на покупку школьной формы и школьных принадлежностей.

Майя Иванова