АвтоВАЗ выделит коммерческие автомобили в отдельное направление бизнеса
АвтоВАЗ создал новое бизнес-направление «Лада Бизнес» (Lada Business), которое будет заниматься развитием сегмента легких коммерческих автомобилей. Новое подразделение объединит продукты собственного производства и партнерские решения для корпоративных клиентов, сообщили в пресс-службе компании.
В портфель «Лада Бизнес» войдут специальные версии автомобилей, включая бортовые платформы, фургоны на базе Lada Granta и Lada Niva Legend, а также аварийно-спасательные и пожарные машины. Также будут доступны уникальные транспортные средства, такие как снегоболотоход на базе Lada и специализированные автомобили от ООО «Промтех» — рефрижераторы, автофургоны до 7 м, транспорт для людей с ограниченными возможностями и другие.
Среди ключевых моделей — фургон Lada Largus, признанный оптимальным для городской доставки, и метановые версии Largus и Vesta, которые позволяют снизить расходы на топливо в два-три раза. В ближайшем будущем в линейку планируется включить новые модели SKM.
Для улучшения обслуживания корпоративных клиентов АвтоВАЗ запланировал внедрение специализированного подхода к продажам и сервису. В официальных дилерских центрах будут выделены зоны с брендированием «Лада Бизнес» (Lada Business), что обеспечит единый доступ к продуктам и услугам.
Новое направление призвано стать центром для предпринимателей, ищущих надежный и экономически эффективный транспорт. Оно объединит широкий спектр решений, включая как собственные разработки, так и продукты партнеров.