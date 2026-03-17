АвтоВАЗ выделит коммерческие автомобили в отдельное направление бизнеса

АвтоВАЗ создал новое бизнес-направление «Лада Бизнес» (Lada Business), которое будет заниматься развитием сегмента легких коммерческих автомобилей. Новое подразделение объединит продукты собственного производства и партнерские решения для корпоративных клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

В портфель «Лада Бизнес» войдут специальные версии автомобилей, включая бортовые платформы, фургоны на базе Lada Granta и Lada Niva Legend, а также аварийно-спасательные и пожарные машины. Также будут доступны уникальные транспортные средства, такие как снегоболотоход на базе Lada и специализированные автомобили от ООО «Промтех» — рефрижераторы, автофургоны до 7 м, транспорт для людей с ограниченными возможностями и другие.

Среди ключевых моделей — фургон Lada Largus, признанный оптимальным для городской доставки, и метановые версии Largus и Vesta, которые позволяют снизить расходы на топливо в два-три раза. В ближайшем будущем в линейку планируется включить новые модели SKM.

Для улучшения обслуживания корпоративных клиентов АвтоВАЗ запланировал внедрение специализированного подхода к продажам и сервису. В официальных дилерских центрах будут выделены зоны с брендированием «Лада Бизнес» (Lada Business), что обеспечит единый доступ к продуктам и услугам.

Новое направление призвано стать центром для предпринимателей, ищущих надежный и экономически эффективный транспорт. Оно объединит широкий спектр решений, включая как собственные разработки, так и продукты партнеров.

