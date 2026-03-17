Мэрия Уфы купит 25 троллейбусов у УТТЗ

Администрация Уфы собирается купить 25 троллейбусов-«гармошек» большого класса у Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, анонсировал в соцсетях сити-менеджер Ратмир Мавлиев. По его словам, это позволит завершить обновление подвижного состава Уфимского городского электротранспорта (МУП «УфаГЭТ»).

С 24 февраля, рассказал мэр, новый троллейбус УТТЗ-6243 проходил тесты на маршруте от Колхозного рынка до торгового комплекса «Центральный» по проспекту Октября. «Месяц тестирования показал, что "гармошка" себя достойно зарекомендовала, ежедневно перевозя почти 400 пассажиров»,— полагает господин Мавлиев.

В июне прошлого года управление транспорта и связи Уфы подписало с АО «УТТЗ» контракт на поставку 15 троллейбусов УТТЗ-6241.01 «Горожанин» за 511,5 млн руб. По данным «Ъ-Урал», УТТЗ-6243 планируют взять на обкатку власти Екатеринбурга.

