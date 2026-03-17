Более 13 млн рублей похитили мошенники у нижегородской пенсионерки

Мошенники похитили у 72-летней жительницы Богородского округа почти 13,5 млн руб., пообещав сохранить сбережения на «безопасных» счетах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, сначала неизвестный прислал пенсионерке в мессенджере ее же данные и попросил подтвердить их точность, чтобы якобы актуализировать информацию для ТСЖ. Получив положительный ответ, злоумышленник потребовал переслать ему номер, который придет от ГИС ЖКХ для добавления его в электронный список.

После этого с потерпевшей связалась другая аферистка. Она убедила пенсионерку, что та общалась с мошенниками и ей нужно снять все сбережения и положить их на «безопасный» счет. Поверив незнакомцам, нижегородка по частям передала деньги курьерам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева