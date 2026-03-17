В 2025 году зарегистрировано 85 случаев, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила детский омбудсмен Татарстана Светлана Захарова в Госсовете республики.

В Татарстане число алкогольных отравлений среди детей выросло на 10%

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Татарстане число алкогольных отравлений среди детей выросло на 10%

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также увеличилось количество суицидальных попыток среди подростков — до 96 случаев, несмотря на снижение числа завершенных суицидов.

Госпожа Захарова отметила, что особую угрозу представляет интернет-среда, где дети сталкиваются с деструктивным контентом. В связи с этим, по ее словам, необходимо усиливать профилактическую работу и активнее вовлекать родителей.

Анна Кайдалова