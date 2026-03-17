Проект строительства термального комплекса на Иве получил статус приоритетного

Сегодня Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края одобрил присвоение статуса приоритетного проекту строительства нового термального комплекса в микрорайоне Ива. Проект был инициирован ООО «Пляж «Пермь». «Нам приятно получить поддержку со стороны Пермского края. В свою очередь, обладая ресурсом и опытом, мы гарантируем реализацию проекта своевременно и на должном уровне. Реализация проекта повысит туристическую привлекательность города», — рассказала «КоммерсантЪ-Прикамье» руководитель проекта ООО «Пляж Пермь» Анна Елькина. Она подчеркнула, что концепция термального комплекса предусматривает семейное посещение, что отличает его от уже существующих в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», термальный комплекс разместится на участке площадью 3,6 га на ул. Уинской. Общая площадь термального комплекса составит 14 тыс.кв.м. Он будет поделен на две части: в закрытой части появятся бассейны, баня и сауны, в открытой – бассейн, купели и лаундж зона. Объем инвестиций в проект оценивается не менее чем в 1,5 млрд руб. Срок строительства с 2026 до 2030 год.

По данным «СПАРАК-Интерфакс», ООО «Пляж Пермь» было зарегистрировано 19 февраля 2026 года. Компания принадлежит ООО «Гамма», владельцами которой, в свою очередь, являются предприниматели из Казани - братья Ильфат и Алберт Гильфановы. Им принадлежит строительная компания «Унистрой». Компания «Унистрой» возводит в Перми жилые комплексы «Причал» и «Уникум». Директором ООО «Пляж Пермь» значится Алексей Ошурков. Он также является директором казанского ООО «Термы». Этому ООО принадлежит комплекс «Пляж», открытый в апреле прошлого года в Казани. На его строительство направили 1,7 млрд руб. Площадь объекта составляет 12,6 тыс. кв. м