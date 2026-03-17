МегаФон назван лучшим работодателем России в IT-сфере

Оператор занял первое место среди крупных компаний в ежегодном рейтинге IT-работодателей Habr Career. МегаФон стал лидером в шести ключевых критериях оценки из 12 возможных.



Принять участие в исследовании могли только сотрудники, зарегистрированные на платформе Habr. В течение года они оставляли отзывы и оценивали своих работодателей по широкому спектру заданных параметров — от возможностей карьерного роста до социальной ответственности бизнеса. Итоговый балл сложился из средневзвешенных оценок по всем категориям, также в нём учтён показатель рекомендаций: то, насколько охотно сотрудники готовы советовать компанию другим как место работы.

Оператор стал лидером в следующих категориях: социальный пакет, карьерный рост, признание результатов труда, грамотность управления, связь с топменеджментом и показатель личного восприятия социальной миссии «Компания делает мир лучше». Шесть первых позиций обеспечили высокие итоговые показатели — общий балл составил 4,79 из пяти возможных, а 96% участников отметили готовность рекомендовать работодателя.

«МегаФон — прежде всего телекоммуникационная компания, которая создаёт цифровые продукты на стыке телекома и IT. Для нас рейтинг Habr Career не является профильным, но имеет особую значимость: он подтверждает, что компания успешно привлекает и удерживает IT-специалистов, для которых у нас есть технологически сложные и масштабные проекты — от развития интеллектуальных сетей связи до создания решений на основе больших данных и ИИ», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

По итогам 2025 года МегаФон получил сразу три награды в области HR: единственный среди операторов вошел в топ-10 лучших работодателей России в рейтинге HeadHunter. Кроме того, признан лидером телеком-компаний по уровню вовлечённости персонала по результатам исследования HappyJob и отмечен знаком «Отличное место для работы».

