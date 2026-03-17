Иск Морспасслужбы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров пересмотрят

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) в Краснодаре направил на новое рассмотрение спор между Морспасслужбой и компаниями «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», владельцами затонувших в Керченском проливе танкеров, сообщается в картотеке суда. Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года постановил взыскать с судовладельцев 404 млн руб. компенсации расходов на ликвидацию ЧС и отказал в создании фонда ограничения ответственности с участием международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds, Лондон). АССКО отменил оба решения.

Морспасслужба требовала компенсировать расходы на ликвидацию разлива мазута на сумму в размере 485 млн руб. Однако арбитражный суд Краснодарского края исключил из этой суммы уплаченный службой НДС. В оставшуюся сумму 404 млн руб. включили расходы спасателей, связанные с привлечением плавсредств, автотранспорта, оборудования и персонала.

Ответственность компаний «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» была застрахована в ВСК и «Абсолют страховании». Основная часть расходов должна быть возложена на страховщиков, которые наряду с судовладельцами выступают ответчиками в процессе.

Страховые компании просили суд создать фонд ограничения ответственности. Однако первая и вторая инстанции им отказали, пояснив, что собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, если доказана его вина в возникновении ЧС. Кассационная инстанция не согласилась с этим выводом, дело будет рассмотрено заново.

