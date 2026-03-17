Звезду «Спасателей Малибу» Александру Пол задержали за штурм собаководческой фермы

Полиция американского штата Висконсин задержала актрису Александру Пол и группу зоозащитников за незаконное проникновение на территорию собаководческой фермы Ridglan. На ней выводят биглей для научных и биомедицинских экспериментов. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Дейн.

Александра Пол

В штурме участвовали 60 человек. Активисты проникли на ферму около 8:30 по местному времени и пытались вывезти собак. Пол и еще 20 человек задержали. Часть освобожденных биглей вернули на ферму. Несколько собак остаются пропавшими без вести. Власти изъяли у активистов два автомобиля, инструменты для взлома и другие улики.

По информации газеты, ферма Ridglan — одна из крупнейших в США. Местные власти и компания в октябре 2025 года договорились о прекращении лицензии на вывод собак для экспериментов. Она истечет 1 июня 2026 года.

Актриса Александра Пол наиболее известна по роли Стефани Холден в телесериале «Спасатели Малибу». Она снялась в более чем 70 фильмах и телесериалах. Как уточняет People, штурм собаководческой фермы — не первое выступление Пол как зоозащитницы. В интервью актриса говорила, что ее активизм начался в 14 лет, когда она стала вегетарианкой. В 47 лет Пол стала веганкой. В своих актерских контрактах она прописывала, что не будет использовать «никакую косметику, протестированную на животных».