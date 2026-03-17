Работники предприятий Беларуси смогут и дальше повышать квалификацию в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов обсудили возможные новые направления взаимодействия и увеличение взаимного товарооборота. Минск готов наладить взаимодействие в культурной, туристической, социально-экономической сферах. Прикамье, в свою очередь, готово развивать систему переподготовки кадров для белорусских предприятий.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Беларусь – один из крупнейших торговых партнеров Пермского края. Большая доля в торговле приходится на технологичные отрасли – машиностроение и химическую промышленность. Отдельное внимание глава Прикамья обратил на сотрудничество в аграрном секторе. В Пермском крае предоставляются субсидии на поддержку приобретения техники, машин и оборудования производства Беларуси. С прошлого года увеличена доля возмещения затрат на ее приобретение с 20% до 25%. Также глава Прикамья отметил, что в этом году возобновится субсидируемый авиарейс Пермь - Минск. Это позволит развивать связи в сфере туризма, культуры и гуманитарного обмена.

Кроме того, Пермский край рассчитывает на развитие направления переподготовки кадров для промышленности. Работники более десяти белорусских предприятий уже прошли обучение в прикамском Центре повышения квалификации «Становление». Работа продолжится в рамках строящегося кампуса мирового уровня.

В свою очередь, Юрий Селиверстов рассказал, что делегация Республики Беларусь побывала на ряде промышленных предприятий Прикамья, в том числе ознакомилась с работой компании «Роботех». По словам господина Селиверстова, в Беларуси уделяют большое внимание роботизации и роботостроению — это перспективное направление для сотрудничества. «Кроме того, продолжим работу по переподготовке кадров. Сейчас уже работаем в сфере горнодобывающей промышленности. В перспективе готовы сотрудничать в подготовке кадров для ветеринарной отрасли», — отметил посол. Кроме того, Беларусь готова сотрудничать в культурной, туристической, социально-экономической сферах. «Возобновление авиасообщения этому, безусловно, поспособствует», — добавил господин Селиверстов.

Напомним, на протяжении уже десяти лет реализуется соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Пермским краем и Республикой Беларусь. Также разработан и подписан план совместных мероприятий на 2026-2028 годы.