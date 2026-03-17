Посол Ирана назвал психологической войной сообщения о лечении Хаменеи в РФ
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что публикации о лечении нового верховного лидера республики Моджтабы Хаменеи в России — «новая психологическая война». Прежде об этом сообщало кувейтское издание «Аль-Джарида».
«Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа. Кровь мученика Хаменеи - отменяет магию психологической войны и потока лжи»,— написал Казем Джалали в соцсети X.
Издание «Аль-Джарида» со ссылкой на источники сообщало, что 12 марта Моджтаба Хаменеи был доставлен в Москву «российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции из-за состояния его здоровья и безопасности». По утверждению издания, аятолла перенес операцию и проходит лечение в частной больнице. Кремль отказался комментировать эти сообщения.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. Его сын Моджтаба был ранен, но, как сообщили иранские власти через несколько дней, «с ним все в порядке». 9 марта его избрали новым верховным лидером, но на публике он так и не появлялся.