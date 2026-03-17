«Россети Тюмень» направят свыше 1 млрд рублей на повышение надежности энергоинфраструктуры ЯНАО

В 2026 году «Россети Тюмень» направят свыше миллиарда рублей на подготовку электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному сезону 2026/2027 годов. Энергетики проведут ремонт и техобслуживание 114 подстанций различного класса напряжения и линий электропередачи общей протяженностью около 5,7 тысячи километров.



Специалисты системообразующей сетевой компании усилят 986 опор ЛЭП и отремонтируют 241 фундамент, а также обновят около пяти тысяч изоляторов. Чтобы уберечь пернатых от поражения током и минимизировать риски перерывов электроснабжения из-за птиц, энергетики смонтируют более 500 птицезащитных устройств (ПЗУ). При этом часть ПЗУ планируется установить на территории государственного природного заказника «Надымский».

В рамках технических мероприятий на высоковольтных питающих центрах запланирован ремонт 222 силовых трансформаторов и 194 коммутационных аппаратов, а также замена опорно-стрежневой изоляции. В ходе работ будут применены отечественные материалы, предназначенные для использования в сложных климатических условиях арктического региона.

Ремонтная кампания продлится до 31 октября 2026 года. Реализация производственной программы позволит повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Ямала.

